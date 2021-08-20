شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تستأنف دورها فى "شارع 9" مع رانيا يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة نرمين الفقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شارع 9" بعد فترة من التوقف، بسبب أزمات إنتاجية، ليعود مرة أخرى بعد تغيير الجهة المنتجة وكذلك إجراء عدد من التغييرات سواء على مستوى الممثلين المشاركين فى البطولة أو خلف الكاميرا أيضاً.



نرمين الفقى فى مسلسل شارع 9

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى إطار اجتماعى حول المشاكل التى تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن فى شارع 9 بمنطقة المعادى ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.



نرمين الفقى فى شارع 9

يذكر أن نرمين الفقى شاركت فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" بطولة محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وولاء الشريف وإخراج شيرين عادل.



نرمين الفقي فى كواليس شارع 9



نرمين الفقي



نرمين الفقى اثناء تصوير مشهد فى شارع 9