شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: كل يوم جمعة لازم أعمل عيش باللحمة وأكل مع شباب منطقتى فى القباري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد شيبة على مشاركة جمهوره "فيديو" عبر حسابه بموقع إنستجرام، خلال قيام بإعداد الطعام لأهالي منطقته بالقبارى في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها عادة أسبوعية حيث يقوم بذلك كل يوم جمعة عقب أدائه الصلاة.

وعلق أحمد شيبه قائلا: "كل يوم جمعة بعد الصلاة لازم أعمل عيش باللحمة كدة ولازم أكُل مع شباب منطقتي في القباري، ربنا يخليني ليكم ويخليكم ليا".









يشار إلى أن آخر أعمال المطرب الشعبى أحمد شيبة أغنية "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم. والأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين على فتراتمتباعدة بموسم الصيف الحالى على يوتيوب.

يذكر أن أحمد شيبة طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.