شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماهر وفاروق فلوكس وخالد عبد الجليل يقدمون واجب العزاء فى السيناريست فيصل ندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان فاروق فلوكس والفنان أحمد ماهر وخالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج أشرف أبو النجا وغادة إبراهيم على تقديم واجب العزاء في السيناريست فيصل ندا، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض، وحرص على حضور العزاء منذ بدايته الفنان سمير صبري والفنانة لبلبة والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وشُيع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا يوم الثلاثاء الماضى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث اقتصرت الجنازة على أسرته والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

فيصل ندا يعد واحدا من أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الراحل سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم.وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر.