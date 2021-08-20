جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، بزفاف ابنه جورج وسوف جونيور، مساء اليوم الجمعة.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة له مع جورج وسوف من الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك أبو وديع".

ونشر صورة ثانية مع العروسين، وعلّق: "مبروك جورج وسوف جونيور والعروس إيلينا سركيس".

كما نشر مقطع فيديو من الحفل، وعلّق: "فرحة أبو وديع.. زفاف نجله جورج وسوف جونيور".

واحتفل الفنان جورج وسوف، بخطوبة ابنه جورج وسوف جونيور من إيلينا سركيس في ديسمبر الماضي.

يذكر أن أخر أغاني جورج وسوف "ياه على الزمن" والتي طرحها عبر موقع "يوتيوب" في 2 يوليو الماضي، من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.