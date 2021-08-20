خالد عبد الجليل وشريف خير الله في عزاء فيصل ندا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

حرص الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والمشرف على الرقابة للمصنفات، والفنان شريف خير الله، على تقديم واجب العزاء في الكاتب والسيناريست الراحل فيصل ندا، بساحة مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتقبل واجب العزاء الأستاذ عمرو ندا والمخرج أشرف أبو النجا، ومن بين الحاضرين الفنانة لبلبة، والفنان سمير صبري، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والفنان شريف خير الله، الفنانة حنان سليمان، الفنانة نهال عنبر، الفنان محسن منصور، والفنان فاروق فلوكس وغيرهم.

ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، السيناريست الكبير فيصل ندا، عن عمر يناهز 81 عاما.

وشُيّع جثمان الكاتب الكبير فيصل ندا، في نفس يوم الوفاة، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ومن أشهر أعمال فيصل ندا "المساجين الثلاثة، المتزوجون، نهاية الشياطين، الحب المحرم، نساء الليل، الشيطان امرأة، الوفاء العظيم، الأنثى والذئاب، أهلاً يا دكتور، شباب يرقص فوق النار، وتمضي الأيام، من يطفئ النار، يارب ولد، الحب في طريق مسدود، قضية سميحة بدران، المعلمة سماح، المغتصبون، دسوقي أفندي في المصيف، صيف ساخن جدا، والفجالة" وغيرها.