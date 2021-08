رحيل نجم السينما اليابانية سوني تشيبا والأوسكار تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

رحل الفنان سونى تشيبا، خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية، عن عمر ناهز 83 عامًا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مدير أعماله.

وقال تيموثي بيل، مدير أعمال تشيبا، إن سوني توفي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ونعته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز "أوسكار" في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلة:" في 50 عامًا على الشاشة، نمى سوني تشيبا من ممثل إلى مصمم رقصات مقاتل إلى أسطورة، حاصل على الحزام الأسود في ستة فنون قتالية، مزج بين الصلابة والعمق في أفلام مثل "The Street Fighter" و "Kill Bill Vol.1" و "The Fast and the Furious: Tokyo Drift».. سنشتاق إليه".

ودرس سوني فنون الدفاع عن النفس في الستينيات، وتفوق في الكاراتيه، وحصل على فرص عديدة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية اليابانية