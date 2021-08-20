تمارس التمارين بملابس رياضية.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين، في الصورة بملابس رياضية وهي تمارس التمارين في حديقة المنزل.

كما نشرت أيضا صورا أثناء ممارسة التمارين الرياضية عبر "ستوري إنستجرام".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" في السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك في بطولة العمل النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.