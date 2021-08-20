سعيد سرحان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سقف الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” عال جدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

عمل الممثل سعيد سرحان في مجال المسرح لسنوات طويلة ثم دخل مجال الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات عدة ابرزها “الهيبة”، كما ينشغل حاليا بتصوير مسلسل “توتر عالي” الى جانب قصي الخولي هذا فضلا عن مشاركته في كتابة وتمثيل العمل المميز “باب الجحيم” الذي سيعرض قريبا على منصة “شاهد” فماذا يقول سعيد سرحان لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن تفاصيل “الهيبة جبل” بالجزء الخامس المنتظر عرضه في الخريف المقبل “انا مثلت في الهيبة الجزء الثالث شخصية “علي” وحينها لاحظ المخرج سامر البرقاوي بعينه الثاقبة ان لدي موهبة الكتابة فرشحني لكتابة الجزء الرابع مع مجموعة من المؤلفين الشباب وايضا في الجزء الخامس الذي نصوره حاليا “الهيبة –جبل” وعن تطورات شخصيته في هذا الجزء فيؤكد سعيد ان حدثا مهما يحصل مع “علي” في بداية الحلقات حيث يتعرف المشاهدون على المكان الذي كنت اتواجد فيه قبل ان اعود الى قرية “الهيبة”، وما هي الامور التي اكتسبها اثناء وجوده في السجن في روسيا وكيف سيساعد “جبل” في الجزء الخامس ونحن مستمرون بالتصوير حتى نهاية شهر ايلول وسيعرض في موسم الخريف. واعتقد ان نجاحه سيفوق كل التوقعات لان سقفه عال جدا كما قال المنتج صادق صباح وايقاع حلقاته سريعة جدا.

وعن حلوله كضيف شرف في مسلسل “دور العمر” يشير سعيد سرحان “كان من المفروض ان اكون احد الابطال الاساسيين في المسلسل الذي عرض على “شاهد” لكن بسبب ارتباطي بكتابة مسلسل “باب الجحيم” وتصوير دوري في “الهيبة” اضطررت لتقديم اعتذاري انما بعد اصرار بطلي العمل سيرين عبد النور وعادل كرم حللت ضيفا في احدى الحلقات بشخصية “المجرم ايهاب” كما انني التقيت بالمخرج سعيد الماروق في موقع التصوير وحصل تقاربا بين افكارنا المجنونة وانا سعيد ان الناس احبت الشخصية التي قدمتها وعلمت عندهم والاصداء حول المسلسل ككل كانت ممتازة انما اعتقد ان وجود المخرج سعيد الماروق اعطاه رونقا تقنيا مميزا ولو ان اي مخرج آخر اخرجه لظهر العمل كلاسيكيا.

وبالانتقال للحديث عن مسلسل “باب الجحيم” الذي تدور احداثه في المستقبل وتحديدا في العام 2053 قال ” احداث “باب الجحيم” تدور في العام 2053 بالفعل في مدينة بيروت داخل سجن يمثل شكل النظام الذي يحكم في تلك الفترة بعد التاثيرات التي تركتها جائحة كورونا على طبيعة الحياة والنظام الحاكم بتطور دراماتيكي لما نعيشه اليوم في ظل فوضى عارمة. وهذا المسلسل مؤلف من جزئين سيعرض على “شاهد” الشهر المقبل وهو من بطولة آدم بكري وسينيتا سموئيل واخراج امين درة وانتاج شركة “صباح اخوان”. واخيرا عن دوره في مسلسل “توتر عالي” يقول سعيد سرحان انه اول عمل بطولي له الى جانب النجم قصي الخولي وانا متحمس للعمل معه وفيه العب شخصية طبيب نفسي ومتخصص بعلم الجريمة بناء لاحداث حصلت معه في طفولته والبحث النظري يتحول الى عملي نتيجة لقاؤه بالشخصية التي يلعبها قصي الخولي.