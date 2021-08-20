مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام الدورة السادسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السادسة للمهرجان، والتي تُعقد في فبراير.

وأوضحت إدارة المهرجان أنها ستبدأ تلقي الأفلام عبر موقعها الإلكتروني www.aiwff.org بداية من ٢٢ أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل.



وأكدت الإدارة أنه لا بد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع.

ويهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة أيًا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التي تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.



يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقدت في موعد استثنائي خلال شهر يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سيعود المهرجان في دورته المقبلة إلي موعده الأصلي خلال شهر فبراير المقبل.



وكانت الدورة الخامسة قد شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.



كما شهدت الدورة الماضية للمهرجان استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام علي فنون السينما المختلفة.

وشارك في المسابقة الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

