شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري ولبلبة أول الحاضرين عزاء السيناريست فيصل ندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين والشخصيات العامة على عزاء السيناريست فيصل ندا، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الفنان سمير صبري، والفنانة لبلبة، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وشيع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا يوم الثلاثاء الماضى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث اقتصرت الجنازة على أسرته والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

فيصل ندا يعد واحد من أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم.وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر.