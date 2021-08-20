شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تكشف عن حملها في طفلها الأول ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة رنا سماحة عن حلمها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، بطريقة لطيفة نالت إعجاب جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا".

وانهالت التعليقات والتهانئ من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا، حيث كتبت أحدهم:" احلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وقالت أخرى:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا".





وكان آخر أعمال المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل اسم "ياواسع الرحمات"، وكما طرحت أيضا أغنية "أستاذ تمثيل"، وأغنية "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.