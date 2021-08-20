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رنا سماحة تكشف عن حملها في طفلها الأول ..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة رنا سماحة عن حلمها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، بطريقة لطيفة نالت إعجاب جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا".

وانهالت التعليقات  والتهانئ من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا، حيث كتبت أحدهم:" احلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وقالت أخرى:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا".

رنا سماحة (1)
 
رنا سماحة (2)

وكان آخر أعمال المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل اسم "ياواسع الرحمات"، وكما طرحت أيضا أغنية "أستاذ تمثيل"، وأغنية "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.

رنا سماحة (3)

 

 

 

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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