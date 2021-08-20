شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آيتن عامر داخل ديكور مستشفى بسبب "أنا قبلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة آيتن عامر مشاهدها فى حكاية "أنا قبلت" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام، داخل ديكور مستشفى اليوم الجمعة، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين.

حكاية "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، حيث تقوم درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، كما بدأت صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.