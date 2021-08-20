شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات وأرقام عن فيلم "أسد الصحراء" فى ذكرى ميلاد عمر المختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1931 قامت سلطات الاحتلال الإيطالى فى ليبيا بإعدام الشيخ عمر المختار البالغ من العمر آنذاك 73 عاما شنقا بعد محاكمة صورية، وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه بعد احتلال الإيطاليين لليبيا عام 1911 واجهوا مقاومة طويلة الأمد من قبل السنوسيين فى برقة وهى المقاومة التى حرمت الفاشيين من السيطرة التامة على البلاد حتى عام 1931 عندما أسروا وأعدموا قائد المقاومة السنوسية اللامع عمر المختار.



فيلم عمر المختار

اليوم 20 أغسطس يتزامن مع مولد الزعيم الليبى عمر المختار المولود عام 1858، والذى تناولت السينما العالمية حياته من خلال فيلم قدمه المخرج العالمي مصطفى العقاد عرف عربيا بفيلم "عمر المختار" وعالميا بفيلم "أسد الصحراء" وإليكم معلومات وأرقام عن هذا الفيلم الملحمى:

بلغت ميزانية الفيلم نحو 35 مليون دولار أمريكى .

كان القذافي في البداية سينتج فيلما عن أحد رموز الجهاد الليبي، وهو رمضان السويلحي لكن ألغيت الفكرة

الفيلم بالكامل صور في موقع الأحداث الحقيقية في منطقة صحراوية تبعد 64 كم عن مدينة بنغازي في ليبيا

بدأ تصوير الفيلم في 4 مارس 1979 م، وانتهى في 2 أكتوبر من نفس العام وأول عرض عالمى للفيلم يوم 4 أبريل 1981 م فى دولة الكويت

250 ممثلا وممثلة شاركوا فى الفيلم من 18 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين المساعدين .

تدخل القذافى فى بعض أجزاء السيناريو حيث رفض الإشارة إلى الخيانة التى تعرض لها المختار من قبل بعض المقربين منه والتى كانت وراء الكمين الذى وقع فيه .

القذافى أضاف للفيلم مشهد الطفل الذى يلتقط نظارات عمر المختار فى المشهد الأخير فى رمزية تدل على أن الجهاد الليبى سيستمر فى الأجيال القادمة .

أغنية "يا أمة العرب" التي وردت في الفيلم من كلمات الشاعر : عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي وغناء نجاح سلام .

منعت الحكومة الإيطالية هذا الفيلم من العرض في إيطاليا نظرا لاعتباره يشوه صورة الجيش الإيطالي والحكومة، حتى عام 2009.

بعد زيارة القذافي إلى إيطاليا عرض التلفاز الإيطالي الفيلم يوم الخميس 11 يونيو 2009 على قناة "سكاي سينما" الإيطالية، بعد أن تمت دبلجته إلى اللغة الإيطالية .