شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الباجورى: لم نتعاقد مع أحد لـ"هيبتا 2" وماجد الكدوانى أساسى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هادى الباجورى لـ"الخليج 365"، إنه يعمل حالياً على سيناريو الجزء الثانى من فيلم "هيبتا"، قصة محمد صادق، وسيناريو حوار محمد جلال ومحمد صادق، موضحاً أنه حتى الآن لم يرشح أى ممثل للعمل، وأكد الباجورى أن الفنان ماجد الكدوانى من النجوم الأساسيين فى الفيلم ولكن لم يتم التعاقد معه حتى الآن.



فيلم هيبتا



ماجد الكدوانى

يشار إلى أن "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

من ناحية أخري يستعد المخرج هادي الباجوري لعرض فيلمه قمر 14 بالسينمات، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وهم كالتالى: الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى.