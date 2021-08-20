لبلبة وسمير صبري أول الحاضرين لعزاء الكاتب فيصل ندا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

بدأ توافد الحضور على عزاء الكاتب والسيناريست الراحل فيصل ندا، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويتقبل واجب العزاء الأستاذ عمرو ندا والمخرج أشرف أبو النجا، وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الفنانة لبلبة والفنان سمير صبري والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، السيناريست الكبير فيصل ندا، عن عمر يناهز 81 عاما.

وشُيّع جثمان الكاتب الكبير فيصل ندا، في نفس يوم الوفاة، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ومن أشهر أعمال فيصل ندا "المساجين الثلاثة، المتزوجون، نهاية الشياطين، الحب المحرم، نساء الليل، الشيطان امرأة، الوفاء العظيم، الأنثى والذئاب، أهلاً يا دكتور، شباب يرقص فوق النار، وتمضي الأيام، من يطفئ النار، يارب ولد، الحب في طريق مسدود، قضية سميحة بدران، المعلمة سماح، المغتصبون، دسوقي أفندي في المصيف، صيف ساخن جدا، والفجالة" وغيرها.