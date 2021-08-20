بلقيس تطرح كليب "دبلوماسي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كنت- عبد الفتاح العجمي:

طرحت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، أحدث أعمالها الغنائية "دبلوماسي" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، وأخرج الكليب علي أبو طالب.

وتقول كلمات أغنية بلقيس دبلوماسي: "حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي.. لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور.. حبيبي أنا جاية أقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك.. يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي.. أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي.. أنت فلتة ولا غلطة أنت أصلي وكله أونطة".

وطرحت بلقيس الشهر الماضي فيديو كليب أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد.