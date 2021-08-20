"صوتك بيعصبني".. هنا الزاهد تتعرض للتنمر وترد بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرضها للتنمر بسبب صوتها في تغريدة عبر موقع "تويتر".

وردا على متابعة كتب "صوت هنا الزاهد بيعصبني"؛ قالت هنا: "آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك.. بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي.. ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير.. إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي؟ لا والممثل لازم يسكت عشان هو معروف، لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة.. لا للتنمر".

وفي تغريدة أخرى كتبت: "الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".

وعرُض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

