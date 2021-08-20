"أكتر صفة تحبها في والدها ووالدتها".. ابنة أحمد حلمي تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت"لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي، عن أكثر صفة تحبها في والدها الفنان أحمد حلمي ووالدتها الفنانة منى زكي.

ووجه أحد متابعي "لي لي" سؤالا لها على إنستجرام، حول أكثر صفة تحبها في والدها ووالدتها، لترد قائلة إنها تحب فيهما صفة التواضع.

كما وجه لها سؤالا آخر حول كيفية خروجها من أحزانها؟، فأجابت "لي لي" بأنها تلجأ إلى البحر أو الإستماع إلى الأغاني، أو مشاهدة فيلم أو الرسم الذي تحبه كثيرًا وتعتبره هوايتها المفضلة.

جدير بالذكر أن "لي لي" هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي ولديها 18 عامًا، وكانت بعيدة عن الإعلام، وظهرت مؤخرا مع والديها في عدة مناسبات مختلفة، وبدأت مؤخرا مشروعا خاصا بها وهو الرسم على الملابس.

