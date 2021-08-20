خاص بالفيديو| كارمن سليمان: خطواتي بالتمثيل والغناء ستسير بالتوازي.. وانتظروا "لمعلوماتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قالت الفنانة كارمن سليمان، إن عملها في الغناء والتمثيل سوف يسيران معا بالتوازي، ولن يأتي يومًا تفضل فيه أحدهما على الآخر، خاصة وأنها تحب العمل بالمجالين.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حابة التمثيل والغنا يمشوا بالتوزاي على حسب الظروف، بحب التمثيل والغنا جدا، ومش هينفع ابدي حاجة على حاجة، يمكن حاجة تاخد من حاجة شوية حسب المشروع اللي شغالة عليه".

وعن جديدها في عالم الغناء "أطرح قريبا أغنية (لمعلوماتك) كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع جلال حمداوي، سأقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب".

جدير بالذكر أن كارمن سليمان تشارك في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري، بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، شريف دسوقي، محمد الشرنوبي، ناصر سيف، لبنى ونس، وسماء إبراهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج كايرو شو، إشراف فني محمد هاني.