شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك الموت وسبونج بوب وشبيه محمد صلاح.. أغرب أدوار ضيوف شرف أفلام الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الأخيرة أصبح ظهور عدد كبير من النجوم كضيف شرف فى فيلم واحد، ظاهرة جديدة سيطرت على الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، ربما يأتى ذلك بدافع مجاملة النجوم لبعضهم البعض، أو بهدف إثقال المنتجين للأعمال الفنية ووسيلة لجذب الجمهور، بل أن ضيوف الشرف أصبح وجودهم له دور مؤثر في العمل.

ويبدو أن ضيوف الشرف استطاعوا أن يسيطروا علي أفلام الصيف هذا العام، حيث ظهر أكثر من نجم كضيف شرف في فيلم أو أكثر بشخصيات مختلفة، وكان تجسدهم لبعض الأدوار الأغرب، منها:

"ملاك الموت- أمير كرارة"

يظهر النجم أمير كرارة كضيف شرف في فيلم "موسي" للمخرج بيتر ميمي، حيث يجسد دور (ملاك الموت)، الذي يحارب إلى جوار موسى من أجل تحقيق العدالة وانتصار الخير على الشر، ويعتبر الدور جديد على "كرارة" وغريب على جمهوره أيضا، كما أعلن عن تجهيزاته لبطولة فيلم جديد يحمل اسم الشخصية "ملاك الموت" مع المخرج بيتر ميمى، ضمن سلسلة أفلام "المستضعفون" التى أعلن عنها "ميمى".

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون، تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطورالأمور وتخرج عن السيطرة.

"سبونج بوب- حمادة هلال"

ظهر النجم حمادة هلال خلال أحداث فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمى، كضيف شرف من خلال شخصية "سبونج بوب"، التى قدمها من قبل فى فيلمه "مستر أند مسيز عويس" مع الفنانة بشرا، وحقق بها نجاحا كبيرا.

وشارك فى بطولة فيلم "ديدو" بجانب كريم فهمى كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.