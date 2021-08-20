محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة بين احضان والدته

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 05:52 مساءً - أشعل الفنان المصري محمد رمضان موقع انستغرام بعد مشاركته متابعيه بصورة جديدة له ظهر فيها برفقة والدته .

وأطل محمد رمضان في الصورة وهو يجلس في حديقة منزله في الساحل الشمالي وينام بين أحضان والدته.

وكتب محمد رمضان تعليقا على الصورة: “أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها”.

وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع بين متابعي محمد رمضان، الذين يبلغ عددهم اكثر من 18 مليون على انستغرام، كما شارك في التعليق عدد من النجوم كان من بينهم بلقيس، عبير صبري، مهيرة عبد العزيز وغيرهم.

ويستعد محمد رمضان لمقابلة جمهوره مساء اليوم في الساحل الشمالي وتنقسم تذاكر الحفل إلى 3 فئات الأولى العادية بـ200 جنيه، والثانية “الذهبية” بـ750 جنيه، والثالثة Vip بـ 2000، على أن يُفتح الباب الساعة 4 مساء، يُغلق الباب الساعة 8 مساء، ويبدأ العرض الساعة 10 مساء.