“بجد أنتوا ناس مريضة”.. جوري بكر ترد بغضب على منتقدي قبلتها لشقيقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 05:52 مساءً - عبرت الفنانة المصرية جوري بكر عن غضبها الشديد من الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها صورة وهي تقبل شقيقتها على فمها.

وقالت جوري بكر موجهة حديثها لكل من هاجمها عبر ستوري حسابها في إنستغرام: ” أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد، بس بجد أنتوا ناس مريضة، بالأخص اللي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة.. دي أختي اللي ببوسها بوسة جميلة وطاهرة، ومش هشيلها عشان أنتوا اللي عقولكم مريضة”.

وكانت جوري بكر قد تعرضت لهجوم كبير من قبل رواد السوشال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها مع شقيقتها شيزار وهي تقبلها من فمها في أحد الأماكن العامة بمدينة دبي.

ونشرت جوري الصورة ضمن مجموعة صور على إنستغرام وعلقت: “سنتشاجر دائماً، وسنتصالح.. هذا ما تفعله الشقيقات، نتجادل، نُبرز نقاط ضعفنا وأخطائنا وقراراتنا الخاطئة، نُظهر عيوبنا التي أصابتنا منذ الطفولة، ثم نعود لنتّحد سوياً.. حتى المرة القادمة.. بحبّك يا حتة من قلبي”.

وعلى الصعيد الفني شاركت جوري بكر في الموسم الرمضاني الماضي إلى جانب محمد رمضان وسمية الخشاب في مسلسل “موسى”، وكانت قد شاركت إلى جانب رمضان في مسلسل “البرنس” الذي عرض في الموسم الرمضاني ما قبل الماضي.