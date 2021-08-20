كارول سماحة ضيفة شرف مهرجان الأمل في السويد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختار القائمون على الدورة الأولى لمهرجان الأمل السينمائي الدولي في ستوكهولم، النجمة اللبنانية كارول سماحة لتكون ضيفة شرف المهرجان وتزين السجادة الحمراء في انطلاقة المهرجان المقرر إقامته بين 10 و13 أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلن رئيس مهرجان الأمل السينمائي الدّولي في ستوكهولم، الفنان اللبناني فادي لوند، عن استضافة كارول سماحة لحضور فعاليات المهرجان الدّولي.

وقال “لوند” إن كارول سماحة ستتوج افتتاح المهرجان بحضورها وإطلالتها المتميزة والتي ستعطي للمهرجان رونقًا وبريقًا استثنائيًا.

كما أكد “لوند”، أن مهرجان الأمل السينمائي الدّولي في ستوكهولهم سيكون مختلفًا ومتميزًا عن المهرجانات الأخرى بفعالياته ومفاجآته العديدة والمرتقبة في السويد.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدّمت في عام 2019 فيلمًا سينمائيًا بعنوان “صدفة” وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.