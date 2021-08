وفاة نجم “اقتل بيل” سوني شيبا عن عمر ناهز 82 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي شينيتشي “سوني” شيبا، الممثل وأسطورة الفنون القتالية، أول أمس الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاماً.

وأكد وكيل شيبا لموقع “فوكس نيوز” أن الممثل قد توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا في مستشفى خارج طوكيو.

وبدأت مسيرة الممثل الياباني عام 1959، عندما ظهر في مسلسل تلفزيوني ياباني معروف باسم “سفن كولور ماسك” Seven Color Mask، وأصبح بعدها عنصراً أساسياً في السينما اليابانية لا سيما في الأفلام التي سمحت له بعرض مهاراته في فنون القتال والدفاع عن النفس.

وفي السنوات التالية، اقتحم شيبا السينما الغربية ولعب أدوار بطولة في أفلام مثل “اقتل بيل” Kill Bill للمخرج العالمي كوينتن تارانتينو و”السرعة والغضب: قيادة طوكيو” The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

وفي فيلم “اقتل بيل”، لعب شيبا دور “هاتوري هانزو”، صاحب متجر السوشي الذي يصنع السيوف لشخصية أوما ثورمان الرئيسية. أما في فيلم “السرعة والغضب: قيادة طوكيو” ، لعب دور رئيس منظمة “ياكوزا” وعمّ خصم الشخصية الرئيسية للفيلم.

ووفقاً لموقع “فارايتي”، بدأ النجم بتعلم فنون الدفاع عن النفس عام 1957 أثناء دراسته في جامعة نيبون لعلوم الرياضة. وفي عام 1965، حاز على الحزام الأسود من الدرجة الأولى ومن ثم حزاماً آخر من الدرجة الرابعة عام 1984.

وسيكون الدور الذي لعبه في فيلم “بوند أوف جاستيس: كيزونا”Bond of Justice Kizuna، آخر ظهور للممثل. ولم يتم بعد تحديد تاريخ عرض هذا الفيلم في السينما.

وأنجب الممثل من زوجتيه ثلاثة أولاد هم جوري ماناسي، ماكينيو أراتا، وجوردون مايدا، الذين اختاروا التمثيل مهنةً لهم على غرار والدهم.