داعية ينتقده بعد منشور الثانوية العامة.. عمر كمال: لست تاجر مخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض مطرب المهرجانات عمر كمال إلى انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية عقب كتابته منشوراً عبر “فايسبوك” تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ قام بتوجيه نصيحة للطلاب الحاصلين على مجموع ضعيف قائلاً لهم إنه ليس نهاية المطاف، والأهم هو تحصيل النقود، الأمر الذي تسبب في هجوم رواد الموقع عليه.

فيما قام أحد متابعيه وهو داعية إسلامي يدعى علاء حامد بإعادة نشر منشوره عبر “فايسبوك” وسأل الجمهور عن مفهوم النجاح بالنسبة إليهم إذ كتب: “إيه رأيكم في هذا الكلام؟ إحنا محتاجين نضع تعريفاً محدداً لمفهوم النجاح”.

كما وجّه نصيحة لمطرب المهرجانات قائلاً: “ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب، وربنا يرزقك من حلال… صدقني إنت فيك خير كبير قوي ويا رب تسمع كل حد بيحبك وبينصحك وبيتمنى لك الخير… وتترك الأبواب الحرام الموسيقى والرقص والحفلات وتتأكد إن اللي عند ربنا أحسن بكتير… والجنة غالية قوي… وربنا مش حيضيع عبد رجع ليه… حتلاقي ناس كتير بتنصحك في الكومنت هنا… الناس دي هي اللي عايزة لك الخير بجد”.

وبدوره ردّ كمال على صاحب الحساب، قائلاً: “يا شيخ علاء أنا بقول الثانوية العامة مش نهاية الدنيا، أهم حاجة أنك تشتغل وتتعب وتحقق لنفسك عيشة كريمة وأكيد بديهي جداً هتكون بالحلال”.

وأضاف: “أنا مش بتاع مخدرات ولا إنسان وحش بالدرجة دي علشان الناس تعاملني بالشكل دا، كلنا بنتعب وبنشتغل علشان نجيب فلوس ونعيش عيشة كويسة في الآخر ودا قصدي”. وقام علاء حامد بتوجيه رسالة أخرى له كتب فيها: “فرحان قوي بردك المحترم… إنت إنسان طيب وأنا فاهم قصدك كويس… بس إحنا فتحنا موضوع النجاح بشكل عام من دون إساءة علشان كل الشباب يفهم إن النجاح مش بس فلوس… ولو فلوس لازم تكون حلال وبشكل يرضي ربنا”.

وأضاف: “إنت عارف يا طيب إحنا بننصحك في إيه… أنت مش تاجر مخدرات وكلنا فينا الخير والشر… بس صدقني يا عمر شغل المهرجانات والحفلات واللي بيحصل في الحفلات والله مش حلال ولا يرضي ربنا… وهي دي نصيحتنا ليك يا طيب… والله بنحب لك الخير… وأتمنى نتقابل مرة ونقعد مع بعض… ربنا يبارك فيك وفي والدتك الطيبة”.

ويشار إلى أنّ هذا التعليق جاء بعد منشوره عبر فايسبوك، حيث قال: “جبت 90 في المئة جبت 70 في المئة جبت 40 في المئة الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر”.