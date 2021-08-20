تحدٍ جريء على الهواء.. ملكة جمال آسيا تزيل مساحيق التجميل “للتأكد من جمالها”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدى إعلامي عراقي ملكة جمال آسيا، شنيار أحمد، خلال مقابلة معها بحيث طلب منها إزالة مساحيق التجميل على الهواء للكشف عن جمالها الطبيعي.

وفي المقابلة، وافقت شنيار، المعروفة بـ”يارجان” في العراق، على هذا الطلب الجريء، في حين ظهرت بعد فاصل إعلاني بكل ثقة بمظهرٍ طبيعي خال من المساحيق التجميلية للتأكيد على جمالها.

وأثارت هذه المقابلة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت آراء المشاهدين بين مؤيدين لشجاعة “يارجان” وثقتها بنفسها، وبين منتقدي العمليات التجميلية التي خضعت لها على حدّ قولهم.

وبدورها، علقت ملكة الجمال على الفيديو المتداول متوجهةً إلى منتقديها بالقول: “فيديو المقابلة انتشر بشكل واسع وتباينت ردود الفعل عليه البعض شكك بأن أكون طبيعية حتى بعد إزالة كل المكياج من وجهي”.