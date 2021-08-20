شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانى سونى تشيبا بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى سونى تشيبا، خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية، عن عمر ناهز 83 عامًا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مدير أعماله ونقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال تيموثي بيل، مدير أعمال تشيبا، إن سوني توفى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وهو خبير الفنون القتالية الذى وصفه مدير أعماله بأنه صديق عظيم وشخص شديد التواضع والود.



اليابانى سونى تشيبا

واشتهر ساداهو مايدا، المولود فى العام 1939، غرب اليابان، باسم "سونى تشيبا"، حيث كرّس نفسه فى ستينيات القرن الماضى لعدد كبير من الفنون القتالية، حتى أضحى خبيرا فى فن الكاراتيه، التى كانت رياضته المفضلة، وهو ما رشحه للعمل في الأفلام والمسلسلات اليابانية، حيث شارك سوني تشيبا في نحو 125 عملا من إنتاج استوديوهات "تويل" الشهيرة.

واتجت أنظار السينما العالمية نحو تشيبا، حيث لفت أداؤه المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، في شبابه، فأسند إليه في فيلمه "كيل بيل"، دور الساموراي هاتوري هانزو.