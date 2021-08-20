شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تنتقل من أبطال Marvel الخارقين إلى عالم ويس أندرسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت سكارليت جوهانسون من عالم Marvel إلى عالم Wes Anderson حيث انضمت الممثلة العالمية إلى طاقم عمل الفيلم الذى سيصوره ويس أندرسون فى إسبانيا، ويضم النجوم توم هانكس، وبيل موراى، وتيلدا سوينتون، ومارجوت روبى، حسب ما ذكرته مجلة "هوليوود ريبورتر".



سكارليت جوهانسون

من جهته قال سوينتون لمجلة "فارايتى"، إن الفيلم لا يدور حول إسبانيا رغم تصويره في أراضيها، ولم يتم الكشف عن تفاصيل شخصية جوهانسون، ومن المتوقع أن يختتم أندرسون التصوير في أواخر شهر سبتمبر المقبل، وذلك فى الوقت المناسب تمامًا قبل افتتاح عرض فيلمه الأخير The French Dispatch ، الذى يطرح في أكتوبر عبر Searchlight.

هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها جوهانسون مع أندرسون، لكنها ستكون أول مرة أمام الكاميرا، حيث قدمت فى السابق الأداء الصوتى لفيلم الرسوم المتحركة Isle of Dogs عام 2018.

سكارليت جوهانسون، التى حصلت على ترشيحات لجوائز الأوسكار مرتين عن فيلم Wedding Story و Jojo Rabbit ، ستخرج من دور البطل الخارق في Black Widow ، لعمل فيلم جديد، وذلك بعدما تسبب دور البطل الخارق في رفعها دعوى قضائية ضد Disney تزعم أن عقدها قد تم خرقه عندما تم عرض فيلم Marvel على Disney +.