شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة السادسة للمهرجان، والتى ستُعقد خلال شهر فبراير 2022، وأوضحت إدارة المهرجان أـنها ستبدأ تلقى الأفلام عبر موقعها الإلكترونى www.aiwff.org بداية من 22 أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت الإدارة أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة أيًا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عقدت فى موعد استثنائى خلال شهر يونيو الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سيعود المهرجان فى دورته المقبلة إلى موعده الأصلى خلال شهر فبراير المقبل.

وكانت الدورة الخامسة قد شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى، كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلى، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة.

كما شهدت الدورة الماضية للمهرجان استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التى ينظمها علي مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام على فنون السينما المختلفة، وشارك فى المسابقة الأفلام التى أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة فى عضويتها الفنانة سلوى محمد على والفنان أحمد وفيق والمنتج صفى الدين محمود.