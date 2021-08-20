شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة مع والدته قبل حفل الساحل: "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان الجمهور صورة تجمعه بوالدته، والتى نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وظهر رمضان مع والدته فى إطلالة بسيطة، حيث كانا يجلسان فى حديقة المنزل، وترتدى والدته جلبابا منزليا، وعلق محمد رمضان على الصورة: "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمى اللى ماشى ببركة رضاها ودعاها.. فى نهار جمعة أقوى حفلة فى الساحل".



محمد رمضان على فيس بوك

ويحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، اليوم الجمعة، والذى يحمل عنوان "أقوى حفلة فى الساحل"، والتى تنظمه شركة تذكرتى، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغانى التى يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.



محمد رمضان ووالدته

يأتى هذا فيما طرح النجم محمد رمضان مؤخرا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ثابت"، على موقع "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.

كما طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على الله"، وذلك من خلال قناته على موقع يوتيوب، حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.