شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة "A Star Is Born" تتراجع عن إشادتها بـ ليدى جاجا فى نسخة الفيلم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت المغنية والممثلة الأمريكية باربرا سترايسند عن إشادتها بـ النجمة ليدى جاجا، فى أحد الأفلام التى لعبت بطولتها، وقالت سترايسند، فى مقابلة مع البرنامج الأسترالى "The Sunday Project"، إن تقديم ليدى جاجا فى النسخة الجديدة "A Star Is Born" فى عام 2018 كان "فكرة سيئة" بحسب تعبيرها، وفقا لما نقلته مجلة "فارايتى" الأمريكية.

وكانت باربرا سترايسند قامت ببطولة فيلم "A Star is Born" في عام 1976 مع الممثل كريس كريستوفرسون، وأوضحت الممثلة والمغنية الشهيرة فى المقابلة التليفزيونية، "عندما علمت فى البداية بشأن تقديم إعادة لفيلمها، كان من المفترض أن يقوم ببطولته ويل سميث وبيونسيه، وأنا أعتقد أن هذا مثير للاهتمام، إذ ستكون نسخة مختلفة ونوعا مختلفا من الموسيقى، اعتقدت أنها كانت فكرة رائعة، ولكن كانت النتيجة النهائية فكرة خاطئة".

لكن عندما رد مقدم البرنامج على سترايسند بأن نسخة عام 2018 جلبت أول جائزة "أوسكار" لـ ليدى جاجا، ونال ترشيحًا لأوسكار أفضل فيلم، وحقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 436 مليون دولار، أجابت بابرا سترايسند أنها "لا تهتم كثيرا بالنجاح بقدر اهتمامها بالأصالة".

وشارك الممثل الأمريكي، برادلي كوبر، ليدي جاجا، بطولة فيلم "A Star is Born" لعام 2018، كما أنه تولى إخراجه، وتأتي تصريحات بابرا سترايسند الحديثة مناقضة لما أدلت به في عام 2018، عندما أشادت بكل من برادلى كوبر وليدى جاجا، والتي قالت عنها إنها "رائعة" بحسب وصفها.



ليدي جاجا

وفي نفس العام، قالت سترايسند لمجلة "فارايتي": أعتقد أن المخرج برادلي كوبر قام بعمل رائع مع ليدي جاجا، والنسخة الجديدة أشبه بالفيلم الذي قمت ببطولته".

يشار إلى أن نسخة باربرا سترايسند من فيلم "A Star is Born" ليست الأولى، إذ سبقها نسخ سينمائية أخرى تم إنتاجها في أعوام 1954 و1937.