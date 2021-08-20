شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا الهلباوى تلغى متابعة محمد عطية وتحذف صورهما.. هل انفصلا مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أسبوعان فقط على إعلان المطرب محمد عطية وخطيبته المدونة ميرنا الهلباوى عودتهما بعد الانفصال، ونشرت ميرنا صورة مع عطية عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "لم تنته بعد.. سنستمر فى النضال من أجل حبنا"، فيما رد عليها عطية من خلال التعليقات قائلا: "بعدنا كان أكبر غلطة، أنا ماليش غيرك وإنتى أحسن حاجة حصلتلى فى حياتى".



محمد عطية وميرنا الهلباوى

عودة محمد عطية لخطيبته ميرنا الهلباوى لم تستمر طويلاً، إذ أنه بعد أسبوعين فقط ألغت ميرنا متابعة محمد عطية على "إنستجرام" وحذفت كل الصور التى تجمعهما، وقام عطية هو الآخر بذلك، كما تجاهل عطية تهنئة ميرنا بعيد ميلادها الذى تحتفل به اليوم الجمعة، ونشر صوراً أثناء ممارسته الرياضة، ليعود الحديث مجدداً عن انفصال الثنائى للمرة الثانية.



محمد عطية وميرنا الهلباوي

وكانت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى أعلنت فى الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.

وفى المقابل لم يعلق الفنان محمد عطية على الإطلاق بخصوص خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة التى عكست حبهما لبعضهما ومدى السعادة التى يعيشونها.



ميرنا الهلباوى ومحمد عطية