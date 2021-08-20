خاص بالفيديو| الشرنوبي خليفة المسلمين بـ"ياما في الجراب".. وهذا ما قاله عن الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يجسد في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" شخصية خليفة المسلمين، الذي يتولى الحكم بعد وفاة عمه، ويفكر في إصلاح دولته.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هو خليفة صغير في السن، يحاول أن يطهر دولته ويجعلها أحسن ويصلح ما أفسده عمه ووزيره المعتصر الذي كان يقود البلاد".

وعن تعاونه مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، علّق "العمل معه في أي فكرة تحت أي إطار ممتع وشرف لي، شعرت أنني قدمت أشياء جعلتني استحق الفرصة التي حصلت عليها بالوقوف أمامه، هناك من يسعى للحصول على فرصة كهذه سنوات طويلة، وسعيد بأنني تعرفت عليه وأجلس إلى جواره لأتحدث معه ونتناقش، الفخراني من ألذ وأحسن وأطيب وأكثر البني آدمين تواضعا".

"ياما في الجراب يا حاوي" تم افتتاحها يوم الثلاثاء الماضي على مسرح مكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويشارك الفخراني في بطولتها إياد نصار، محمد الشرنوبي، شريف دسوقي، كارمن سليمان، لبنى ونس، إخراج مجدي الهواري، إنتاج كايرو شو، إشراف فني محمد هاني.