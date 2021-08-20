فيديو| بلقيس ترقص مع محمد رمضان في الساحل الشمالي.. والجمهور ينتقد إطلالتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يجمع بين الفنان محمد رمضان والفنانة اليمنية بلقيس فتحي بالساحل الشمالي، بإحدى السهرات.

وظهرت بلقيس في الفيديو، وهي ترقص مع "رمضان" على نغمات أغنيته "ثابت" التي طرحها مؤخرا عبر قناته على "يوتيوب".

وأثار هذا الفيديو، حالة من الجدل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت تعليقات الجمهور لتنتقد إطلالتها ورقصتها مع رمضان، كالتالي: "ليش وين زوجها بلقيس؟"، "تبي تقهر طليقها"، "ترقص قدام رجال غريب، حلو جدا حلو"، "بعد ما أطلقت أخذت حريتها"،"وين العادات والتقاليد اللي هلكتنا فيها وقت موت إسراء ولا بعد الإنفصال تتغير العادات بحسب الظروف المتاحة؟".

ومن بين التعليقات الأخرى: "يوم اسراء اتقتلت تقول هذا الرجل الشرقي"، "مش ده كانت طالعة بتقول العربيات ما يرقصوش.. شخصية بجد متناقضة".

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، تعرضت لهجوم شديد عام 2019، بسبب تغريدة لها عن الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي تعرضت للتعذيب والقتل على يد عائلتها، بسبب خروجها مع خطيبها، دون إذن.

كانت بلقيس فتحي، قد كتبت: "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت، وتفهمها أنه خطأ، وليس من عاداتنا، وتستر عليها، أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة، الله أعلم بها".

واضطرت بلقيس لحذف التغريدة، بعد أن هاجمها الجمهور بسبب وجهة نظرها، وقبولها تعرض الفتاة للتأدب، لتنشر بلقيس من جديد عدد من التغريدات تدافع فيها عن وجهة نظرها وتصحح سوء الفهم لجمهورها.

إذ كتبت: "فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها، لأني كنت متاكدة أنها ستفهم خطأ، يا جماعة اهدوا شوي، أنا أساسا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها، ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة".