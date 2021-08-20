بالصور| مميش ومحافظ الإسكندرية والفقي يشاهدون "ياما في الجراب يا حاوي" للفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ليلة استثنائية شهدها عرض "ياما في الجراب يا حاوي" أمس الخميس، على مسرح مكتبة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

وأعرب الشريف عن إعجابه بالعرض، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، قائلًا: مدخلتش مسرح زي ده من ٤٠ سنة، وكنت جاي اقعد ١٠ دقايق ولكن عجبني العرض كملت للآخر، والفنان يحيى الفخراني رمز فخر للفن المصري .

وقال مميش "إسكندرية تستاهل عرض زي ده، وأنا ابن إسكندرية والفن مقصر في حقها، والعرض ده جه في وقته، الفخراني ورفاقه عظماء والعرض للعائلة"، وأضاف الدكتور مصطفى الفقي: مجدي الهواري بعد العرض ده طلباته أوامر ومكتبة الإسكندرية مفتوحة لعروض كايرو شو، والفخراني وأبطال العرض في أبهى حالاتهم والعرض لابد أن يعود للإسكندرية.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وستبدأ عروضها بالقاهرة من الخميس المقبل ٢٦ أغسطس على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس الماركي- كايروفيستيڤال سيتي.