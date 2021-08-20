خاص| مجدي الهواري: أعود للسينما قريبا.. وأتمنى تقديم مسرحية تجمع "كريم والسقا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج والمنتج مجدي الهواري، إنه يستعد للعودة إلى السينما، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجهز حاليًا للفيلم الذي يعيده للسينما، بعد فترة غياب طويلة، انشغل خلالها بمشاريع أخرى بينها "كايرو شو" وما قُدم تحت رايتها من أعمال مسرحية مهمة.

وعن الفنان الذي يتمنى أن يعيده للمسرح، كما فعل مع الفنان يحيى الفخراني، الذي أعاده قبل عامين بمسرحية "الملك لير"، ويقدما معا حاليًا مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، كشف الهواري أنه يتمنى تقديم عرض مسرحي يجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد السقا.

"ياما في الجراب يا حاوي" تم افتتاحها يوم الثلاثاء الماضي على مسرح مكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويشارك الفخراني في بطولتها إياد نصار، محمد الشرنوبي، شريف دسوقي، كارمن سليمان، لبنى ونس، إخراج مجدي الهواري، إنتاج كايرو شو، إشراف فني محمد هاني.