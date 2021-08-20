"حبيب قلبي".. سيرين عبدالنور توجه رسالة لـ عادل كرم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة سيرين عبدالنور، رسالة لصديقها الفنان عادل كرم بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 20 أغسطس.

وكتبت سيرين، عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله العمر كله خير وسلام ونجاح حبيب قلبي عادل كرم".

ورد عادل كرم، على رسالتها، قائلا: "دخيل قلبك إنتي كنتي أحلى هدية السنة".

ويُعرض حاليا لـ سيرين عبدالنور، مسلسل "دور العمر" على منصة "شاهد vip"، ويشاركها في بطولته عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.

جدير بالذكر أن، عادل كرم من مواليد 20 أغسطس 1972، وهو ممثل ومقدم برامج لبناني، واشتهر في اللوحات الكوميدية مع المخرج ناصر فقيه لمدة طويلة، وقدم برنامج "هيدا حكي" بين عاميّ 2014-2018 وحقق نسب مشاهدة عالية واستضاف فيه عدد كبير من المشاهير، وأطلق في أكتوبر 2018 برنامجاً جديداً بعنوان "بيت الكل".