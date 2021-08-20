قبل طرحه بالسينمات.. ماذا قال الجمهور عن فيلم "200 جنيه"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

لاقى فيلم "200 جنيه" اهتماما واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب انتشار البوسترات الدعائية لأبطاله، والتي زادت من تشوق الجمهور للفيلم، ومن رغبتهم في مشاهدته.

وجاءت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة على الفيلم، كالتالي: "أنا من ساعة ما عرفت وأنا عايزة أشوفه في أسرع وقت، لأن مش ممكن أكون عارفة إن فيه فيلم جديد من بطولة الفنان الكبير الرائع هاني رمزي، وما أتفرجش عليه"، "ده فيلم جديد مشارك فيه أحمد رزق ومي سليم وسليمان عيد، بيقولوا عنه جامد، ماتفشيش السر لنروح في ستين داهية".

ومن بين التعليقات أيضًا: "الله الله على كوكبة النجوم اللي في هذا الفيلم"، "بصراحة متحمس كتير أشوف الفيلم رغم إني نادر اتفرج عربي، لكن عندي إحساس إن هذا الفيلم هيكون جامد جدا"، "بالتوفيق للفيلم والنجاح إن شاء الله"، "شكله فيلم جميل"، "هو العالم كله بيمثل في الفيلم ده ولا إيه؟".

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "200 جنيه" حددت طرحه بالسينمات يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري بجميع دور العرض.

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج،وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.