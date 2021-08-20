هذا ما قاله نجوم الفن عن فيلم "200 جنيه" قبل طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر أبطال ونجوم الفيلم السينمائي الجديد "200 جنيه" طرحه بدور العرض على قدم وساق، والمقرر له يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

ونرصد لكم أبرز 5 تصريحات لأبطال ونجوم الفيلم في السطور التالية:

هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن مشاركته بالفيلم: "العمل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر، واعتبره تجربة جديدة ومختلفة، خاصة وأنه ليس فيلما كوميديا، وأغير من خلاله جلدي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

مي سليم

قالت الفنانة مي سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه المذيعة شافكي المنيري، على القناة الأولى، إن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد، واصفة قصة العمل بأنها واقعية.

وأضافت: "200 جنيه فيلم يعيش واللي يشوفه هيستمتع.. ومش بقول كده لإني واحدة من اللي شاركوا في العمل لكن الكل هيكتشف ده".

ليلى علوي

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "200 جنيه" خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مؤكدة أن "العمل مكتوب حلو، وقوي وفيه ممثلين عظماء وكل اللي بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج".

وأضافت، أن بطل الفيلم هو ورقة الـ 200 جنيه، لافتة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوي على عدد من الشخصيات والمواقف التي سيرى فيها المشاهدون أنفسهم بها.

أحمد آدم

قال الفنان أحمد آدم، في تصريحات صحفية، عن فيلم "200 جنيه"، إن ما جذبه للمشاركة في العمل أنه يحمل رسالة مختلفة، بالإضافة لدوره المختلف بالفيلم عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية رجل بخيل خلال الأحداث.

وأضاف آدم: "بطل الفيلم الحقيقي ليس شخص بعينه، وإنما الـ200 جنيه نفسها، التي تنتقل بين أشخاص لكل منهم، مثل شخصية البخيل التي أجسدها والتي لها مدلول اجتماعي وكوميدي في سياق درامي مكتوب بطريقة جذابة".

أحمد رزق

أعرب الفنان أحمد رزق، عن تفاؤله بتجربة فيلم "200 جنيه" الذي يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، متمنيا أن تنال أحداث الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وقال رزق، في تصريحات صحفية، إنه تحمس لخوض هذه التجربة لأن الفيلم يُعد فرصة ويقدم فيه شخصية حقيقية مختلفة عن أدواره السابقة، إذ يجسد دور مدرس ملتزم يعاني بعض ضغوط الحياة اليومية.

وتابع، أن أحداث الفيلم مشوقة وتمت صياغتها بحبكة درامية لا يرغب في حرقها، لافتا إلى أن فكرة الفيلم أعجبته لأنه يبحث دائما عن التغيير والدور الجيد والأبطال المتميزين.

وأضاف، أن موضوع الفيلم جميل، فهو يجمع بين الكوميدي والتراجيدي والعلاقات الاجتماعية فهو من الأعمال الثرية التي يفضل الناس مشاهدتها، فلذلك أحب المشاركة فيه، معتبرا أنه من المحطات الرئيسية في حياته الفنية.

فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، غادة عادل، ليلى علوي، محمود حافظ، مي سليم، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدني، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.