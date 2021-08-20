راغب علامة: “الشعب اللبناني ما إلو الا الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن استيائه من الأوضاع الصعبة في لبنان، وفجر غضبه من السياسية التي يتبعها الحكام بحق الشعب، وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “خطة أهل الحكم: أذلّوهم أذلّوهم أذلّوهم ومن بعدها سيرضوا بكل شيء، سنرفع الأسعار كما نريد وسيقبلوا بسرقاتنا وكومسيوناتنا وحصصنا وجرائمنا وفسادنا ثم نعطيهم شويةً وقود بالسعر الذي نريده! أين المجتمع الدولي؟ هل هو متواطئ مع أهل الحكم الفاسدين؟ الشعب اللبناني ما إلو الا الله”.

وكان راغب سبق ووجه رسالة إلى الشعب اللبناني والدولة اللبنانية بسبب تقاعصهما عن الأحداث التي تجري في لبنان وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق علامة قائلاً :” شو فينا نتوقع من دولة ليست قادرة على تأمين أقل مستلزمات الحياة وهو الوقود؟شو فينا نتأمل من زعماء احتكروا الوقود المدفوع ثمنه اساسا من الشعب احتكروه لابتزاز الناس في الانتخابات”.

وتابع علامة :”شو فينا نتوقع من شعب نزل الى الشارع بالملايين من اجل الواتساب ولم يتحرك وهو يشهد على تدمير كل الوطن”.