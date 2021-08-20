يوسف الخال يحسم قرار هجرته!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الممثل اللبناني يوسف الخال أنه لن يهاجر من بلده لبنان، ولن يترك وطنه في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.

ودعا الممثل اللبناني يوسف الخال الشعب اللبناني إلى العصيان المدني اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، حسب ما نشر موقع “العراب”.

وكتب الخال عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “لَنْ أَستَقيل.. لَمْ ولَنْ.. سأَغرسُ بيتاً وإنْ في العراء وأبني فيه دِفئاً فأرضي هُنا والبقاء”. وتابع الخال قائلا: “نحن شعب ما معنا حَقّ تكلفة العصيان المدني.. بس معنا حَقّ العصي اللي عم تعَلِّم عَ جْنابنا، منستاهل”.

​وجمعت أجواء رومانسية الممثل اللبناني يوسف الخال بزوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا وذلك خلال حفل عيد ميلادها، حيث عايد الخال زوجته على طريقته الخاصة، إذ نشر عبر صفحته على “إنستغرام” صورة لها، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “أحلى عيد إن شاء لله دائماً يُذْكَر ويُعاد.. تستحقين كل الحب و الفرح والتقدير في هذه الحياة ومن هذه الحياة.. التي ستبقى مثلك.. جميلة.. جميلتي، أحبك”.