أصالة نصري ورامي صبري مسك ختام حفلات صيف جدّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد صيف حافل بعشرات الحفلات استقطبت خلالها شركة بنش مارك Benchmarkالعالمية ألمع نجوم العالم العربي، سطعوا بحضورهم على مسرح أكبر قبّة في العالم Jeddah Super Dome، جاءمساء أمس الخميس 19 أغسطس ختامها مسك مع النجمة أصالة نصري والفنان رامي صبري.

كما جرت العادة خلال الأسابيع الماضية، استقبل الفنانة أصالة والنجم رامي صبري، لدى وصولهما الى مطار جدة،وفد من شركة بنش مارك Benchmark وهيئة الترفيه السعودية، حيث عبّر رامي صبري عن سعادته الكبيرة للقاء جمهور جدة وعن حبّه الكبيرلهذا الجمهور، ووجّه الشكر لشركة بنش مارك ولهيئة الترفيه السعودية.

أما أصالة التي استُقبلت بباقة كبيرة من الورود، عبّرت عن شوقها الكبير للإحتفال في جدة حيث أحيت واحدة من أنجح وأهم حفلاتها، وصرّحت عن استعداداتها للقاء جمهور جدة العريق سواء من حيث الإطلالة أو الأداء الفنّي، كما أثنت على مجهود هيئة الترفيه الجبّار، على رأسها معالي المستشار أبو ناصر تركي آل الشيخ، وقالت أن هذا المجهود واضح للعيان حتى من خارج جدة على مستوى الوطن العربي، وأضافت أن شركة بنش مارك،على رأسها السيد محمد زكي حسنين،هي من الشركات التي تفتخر بالتعامل معها، وهي سعيدة جداً للتعاون معها مجدداً.

حفل ولا في الخيال، قدّمه الإعلامي سامي جميل وافتتحه المطرب السعودي أحمد العادل، ضمن مبادرة هيئة الترفيه وشركة بنش مارك Benchmark لإظهار ودعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ، عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، ثم علا هتاف الجمهور مع إطلالة الفنانة نصري المتألّقة، التي ألهبت مسرح قبّة جدة وسلطن الجمهور معها بباقة من أروع أغانيها الرومانسية الجديدة والقديمة منها “ربني خلقني ليك عقوبة”، “مش رح سامح”، “كل ما ذكرتك” وغيرها.

كما أبدع رامي صبري وأشعل قلوب الجماهير بوصلة من أجمل أغانيه منها “مفتقدك بشدة”، “تنساني بثواني”،”انا خاصمت الشوارع” وغيرها…

ليلة لم تكن عادية بل كان ختام حفلات صيف جدة مسك بامتياز أضاء مسرح القبّة الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً استمر حتى ساعات الفجر الأولى بطلب من الجمهور الذي أراد أن لا ينتهي الحفل.

ختامها مسك ومرة أخرى أثبتت شركة بنش مارك Benchmark العالمية عن جدارة على أنها الرقم الصعب، حيث نجحت باستقطاب ألمع نجوم العالم العربي وزادت من بريق Jeddah Super Dome تحت تشدّد كبير والتزام بإجراءات السلامة والتباعد الإجتماعي التي تفرضها وزارة الصحة السعودية، حرصاً على راحة الجمهور وسلامته.