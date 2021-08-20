محمد هنيدي يُفاجئ الجمهور بالظهور في “بابجي موبايل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن مشاركته في أول مسلسل رقمي عربي يُطلقه فريق “ببجي موبايل”، وهي واحدة من أشهر الألعاب الجماعية على الهواتف المحمولة، خاصةً في الوطن العربي.

وشوَّق هنيدي جمهوره لمزيد من المفاجآت خلال ظهوره في المسلسل، الذي يستهدف عشاق الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ويحمل اسم “كرو أنون – Crew Unknown”، وسيُعرض على قناة ببجي موبايل في “يوتيوب”، على أن تعرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم الجمعة 20 أغسطس.

وبجانب هنيدي، سيظهر في المسلسل فنانون مصريون آخرون كضيوف شرف، منهم: محمد ثروت، ميرنا جميل وأوتاكا. وجرى تصوير المسلسل بالكامل في مصر، وهو من إخراج المصري معتز التوني، بمشاركة سانتياغو أربيلايز وبابلو ريفيرا.

وفي سياق متصل، كان هنيدي قد كشف في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج” تفاصيل ظهوره في السينما مجدداً بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الإنس والنمس”، ويُعرض حالياً بالسينمات.

وقال هنيدي: “هذا التعاون هو الثاني بيني وبين شريف عرفة بعد فيلم (فول الصين العظيم)، وهو مخرج تتحدث عنه أعماله الناجحة”.

وأضاف: “أول ما قرأتُ السيناريو شعرتُ بحالة من السعادة والمتعة؛ لأنها قصته ممتعة وجذبتني، وببشر الجمهور بفيلم أكثر من رائع، موضحاً: “احنا مع شريف عرفة اللي مش بيعمل أيّ حاجه عادية”.

وتابع هنيدي: “لم تكن هناك أيّة صعوبات خلال تصوير الفيلم؛ لأن المخرج منظم جداً، وكل شخص عارف دوره”.

وأكمل هنيدي حديثه: “الكواليس كانت جميلة ومليئة بالمواقف والمقالب الكوميدية، ونحن كنا عائلة واحدة”.

وأردف: “شعرتُ بالخوف كثيراً من حضور العرض الخاص للفيلم؛ بسبب جمهوري الذي تربطني به علاقة حب كبيرة خالية من التوتر والقلق، خوفاً من ألا ينال الفيلم إعجابهم، حيث إن الجمهور هو الوحيد الذي أعمل له حساب”.

كما كشف هنيدي عن أنه يُواصل تصوير فيلم بعنوان “الجواهرجي”، كما أنه يستعد لتقديم فوازير في الموسم الرمضاني المقبل.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.