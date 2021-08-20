بريتني سبيرز تخضع للتحقيق بتهمة التعدي بالضرب على مدبرة منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فتحت شرطة مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا تحقيقاً مع مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز بعد ادعاء إحدى العاملات أن المغنية قد ضربتها أثناء نزاع نشب بينهما.

وصرّح إريك بوشو، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، لصحيفة الـ”لوس أنجلس تايمز” أن الحادث وقع نهار الاثنين، حيث اتصلت مدبرة المنزل بالشرطة وقدمت بلاغاً ضد سبيرز. ورفض بوشو “مناقشة تفاصيل” الحادثة، لكنه أوضح أن جنحة الضرب تحدث عندما يكون هناك “احتكاك جسدي” بين الأشخاص.

وقال بوشو لموقع “بيبول”: “في نهاية المطاف، سيتم إرسال هذا الملف إلى مكتب المدعي العام للمراجعة، وسيصدر بعدها القرار النهائي. إنها جنحة بسيطة”، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وقال مصدر مقرب من سبيرز للموقع: “لم تضرب بريتني أحداً. كانت مدبرة المنزل تمسك هاتفها وحاولت بريتني إخراجه من يدها فحسب”.

ولم يعلق محامي المغنية ماثيو روزينغارت على الحادثة.

وذكر موقع “تي أم زي” أن النزاع نشب حول صحة كلب سبيرز، بعد أن أخذت العاملة الكلب إلى الطبيب البيطري. وفي بادئ الأمر استدعت مدبرة المنزل الشرطة إلى المنزل، لكنها ذهبت بعدها إلى المركز لتقديم بلاغ.

وبحسب “تي أم زي” أيضاً، حاولت الشرطة التواصل مع بريتني لمعرفة جانبها من القصة، لكنها رفضت التعليق.

ولا يعتبر هذا الأمر غير معتاد، إذ ينصح المحامون عملاءهم بعدم الإدلاء بأي تصريح بمفردهم.

وتأتي الشكوى وسط معركة قانونية مستمرة تخوضها سبيرز في محاولة لإنهاء وصاية والدها عليها.