بريانكا شوبرا تدعو لدعم لبنان وهذه البلدان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة الهندية بريانكا شوبرا نداءً إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ذكرت فيه الدول التي تمرّ بأوضاع إنسانيّة ومعيشيّة صعبة، ومنها لبنان، داعية إلى تقديم العوَن لها بشتّى الطرق المتاحة.

ونشرت عبر حسابها في “إنستغرام” الرسالة التي جاء فيها أن “أفغانستان، لبنان، هايتي، اليمن، اليونان، تركيا، إثيوبيا… تشهد هذه البلدان أزمات بعضها من صنع الإنسان، وبعضها الآخر ناجم عن غضب الطبيعة – ولكن جميع هذه الأزمات تُلقي بأعباء ثقيلة على كاهل السكان. فالأخبار المتداولة والمشاهد المصوَّرة تُذكّرنا باستمرار بأنّ عالمنا يواجه أزمات متتالية غير مسبوقة”.

ورأت أن “اليوم العالمي للعمل الإنساني” “مناسبةٌ لتكريم الأعداد التي لا تُحصى من الأشخاص والمجموعات الذين يكرّسون حياتهم لمساعدة الآخرين والتضحية من أجلهم”، معتبرة أنّه “من الآن فصاعداً، يجب ألّا يقتصر الأمر عليهم دون سواهم، بل ينبغي على كل واحد منّا أن يبذل مجهوداً”، مع “إظهار اللطف والتعاطف تجاه إخوتنا في الإنسانية… بشتّى الطرق المتاحة لنا”.

وأعلنت شوبرا إيمانها بالقدرة على التغيير، إذ يكفي “أن تكون البداية مع شخص واحد يتمتع بالتصميم ويبذل المجهود اللازم… كي تنطلق المسيرة نحو تغيير العالم. كل مجهود يُبذَل هو خطوة مهمة. العالم يحتاج إلينا جميعاً في المرحلة الحالية”.

وقد أرفقت شوبرا رسالتها بصور للبلدان المذكورة، ومنها لبنان.