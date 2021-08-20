يوسف الشريف يواجه انتقادات لاذعة بسبب ملابس زوجته وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان يوسف الشريف، إلى هجوم شديد من الجمهور بعدما شارك متابعيه بصورة من عيد ميلاد ابنته جنى، وذلك عبر حساباته الرسمية بالتواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن هذه الصورة تم نشرها منذ أمس الأول، إلا أن الجمهور أعاد تداولها خلال الساعات الماضية بشكل مُكثّف متهمين إياه بالتناقض، وبخاصةّ بعدما صرّح بأنه يشترط عدم لمس أي ممثلة معه خلال تصوير المشاهد.

واعترض محبوه على ملابس زوجته وابنته معتبرين إياها مكشوفة وأنها متناقضة، كما لاحظوا أنه نشر الصورة مقصوصة حتى لا يتعرّض إلى الهجوم، ولكن كانت زوجته الكاتبة إنجي علاء قد نشرتها كاملة عبر “إنستغرام”.

ويذكر أنّ الشريف كان قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل “كوفيد 25″، ولاقى نجاحات كبيرة ولكن ليس مثل باقي أعماله الرمضانية السابقة.