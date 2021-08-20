نتفليكس تتابع مهمة "إنسبيرايشن 4" الفضائية.. مسلسل من 5 حلقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتيح "نتفليكس" عبر مسلسل وثائقي تعرضه متابعة مهمة "إنسبيرايشن 4" التي ستكون في سبتمبر/أيلول المقبل الأولى التي تحمل إلى الفضاء مدنيين فقط لبضعه أيام بواسطة صاروخ لشركة "سبيس إكس".

وأعلنت المنصة أنها تعتزم بث 5 حلقات في المجموع عن هذه المهمة التي تشكل محطة جديدة للسياحة الفضائية.

وسيبدأ عرض أول حلقتين في 6 سبتمبر/أيلول لتقديم أعضاء الطاقم الأربعة، تليهما حلقتان تُطرحان في 13 سبتمبر/أيلول عن أشهر التدريب الطويلة وآخر التمارين قبل الرحلة، على أن تُعرض حلقة أخيرة نهاية الشهر عينه بعد "بضعة أيام فقط" من انتهاء المهمة.

وستتضمن الحلقة الأخيرة صوراً من داخل المركبة خلال الرحلة، إضافة إلى العودة للأرض.

وقد وعدت "نتفليكس" بتقديم "قدرة اطلاع لا تضاهى" على مجريات الرحلة "في الوقت الحقيقي تقريباً".

ويحمل المسلسل عنوان "كاونتداون: إنسبيريشن 4 ميشن تو سبايس" وهو من إخراج جايسن هيهير مخرج وثائقي "ذي لاست دامس" عن بطولات "شيكاغو بولز" مع أسطورة فريق كرة السلة مايكل جوردان والذي نال جوائز "إيمي".

وتنطلق المهمة المرتقبة في 15 سبتمبر/أيلول وستُنقل مباشرة عبر قناة "نتفليكس" على "يوتيوب".

وستنطلق الكبسولة "دراجون" من "سبيس إكس" عبر صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

وهذه المركبة المصنوعة من الشركة التابعة للمليادير إيلون ماسك باتت تُستخدم لنقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية لحساب وكالة "ناسا"، غير أن المهمة المقررة الشهر المقبل لن تضم هذه المرة أي رائد فضاء محترف.

وقد استأجر المركبة الملياردير الأمريكي جاريد آيزاكمان على نفقته الخاصة، ويُعرف رجل الأعمال البالغ 38 عاماً بولعه في قيادة الطائرات وشغفه باستكشاف الفضاء.

وقرر أيزاكمان تقديم ثلاثة مقاعد في هذه الرحلة إلى أشخاص مغمورين يحمل كل منهم "قيمة" معينة.

أول سعيدة حظ هي هايلي أرسينو (29 عاماً) الناجية من سرطان الأطفال، وهي اختيرت لتجسيد قيمة "الأمل" بعدما عولجت في صغرها داخل مستشفى سانت جود في ممفيس بولاية تينيسي الأميركية التي نظم جاريد أيزاكمان حملة لجمع التبرعات لها.

وفاز أحد الواهبين بالمقعد الثالث في الرحلة تجسيداً لقيمة "السخاء"، وهو كريس سيمبروسكي (41 عاماً) العنصر السابق في سلاح الجو الأمريكي الذي يعمل حالياً في قطاع صناعات الطيران.

أما المقعد الرابع فهو يجسد قيمة "الازدهار" وفازت به سيان بروكتور وهي مدرّسة في سن 51 عاماً شاركت في مسابقة لأصحاب المبادرات ورشحت مرتين للعمل كرائدة فضاء في وكالة ناسا.

وسيمضي أفراد الطاقم الأربعة ثلاثة أيام في مدار الأرض فوق علو محطة الفضاء الدولية.

وجاء في الإعلان الترويجي للمسلسل الذي كشفت عنه "نتفليكس" الخميس "إذا ما كانوا قادرين على الذهاب، فجميعنا قادرون أيضاً".

وتوجه سياح إلى الفضاء في رحلات سابقة، خصوصاً إلى محطة الفضاء الدولية بين 2001 و2009 على متن صواريخ روسية، لكن جميع هؤلاء كانوا في عداد طواقم تضم رواد فضاء محترفين.