شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يشارك جمهوره صورة من كواليس مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى الفنان شريف دسوقى، خلال الفترة الحالية باهتمام كبير من قبل جمهوره خاصة بعد استقرار حالته الصحية وعودته للمشاركة مجددًا فى أعمال فنية، وفى هذا الصدد شارك شريف دسوقى جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى، صورة له من كواليس مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى".



الفنان شريف دسوقي

ونشر شريف دسوقى، صورته من كواليس المسرحية، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها، "جمعة مباركة عليكم جميعاً".

ويشارك الفنان شريف دسوقى فى مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى"، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، وإخراج مجدى الهوارى، حيث تعد المشاركة الأولى له بعد أزمته الصحية التى تعرض لها منذ عدة أسابيع.



شريف دسوقى فى كواليس مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى

مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومى مع المخرج الراحل محسن حلمى وإنتاج البيت الفنى للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

كان آخر ظهور للفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية بعد أزمته الصحية الأخيرة، وقال إنه مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.