شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار إجبارى" تحيى حفلين على مسرح ساقية الصاوى أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجبارى لتقديم حفلتين غنائيتين على مسرح ساقية الصاوى، وذلك يومى الجمعة والسبت الموافقين 3 و4 من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحفلة فى تمام الساعة الثامنة مساء مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وستقدم الفرقة خلال الحفلتين باقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى جمهورهم مثل "مرسال لحبيبتى، هويت ، ماتفوتنيش أنا وحدى ، ريتك معايا ، تقع وتقوم".

جدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا.



مسار إجبارى

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذى أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق "مسار إجبارى" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، و تامر عطا الله، "درامز".