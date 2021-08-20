شاهد.. فيفي عبده ترقص على انغام نوال الزغبي

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 02:44 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية نوال الزغبي الجديدة “ارقص”.

وعلقت فيفي على الفيديو كاتبة: “‏مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية نوال الزغبي الجديدة أرقص لابس”.

ونال الفيديو انتشاراً واسعاً مع الآف المشاهدات في ساعات قليلة حيث تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة.

وكانت فيفي عبده قد شاركت قبل ذلك مقطع فيديو أطلت فيه بفستان احمر مكشوف وهي ترقص على انغام اغنية “يا لهوي” للفنان محمود الليثي.

وكانت فيفي عبده قد استعادت صحتها ورشاقتها مؤخرا بعد الازمة الصحية الاخيرة التي ألمت بها حيث عادت الى إشعال السوشيال ميديا بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها منذ مدة عبر حسابها على انستغرام.